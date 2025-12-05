Exposition Joël RIGHETTI

Livinhac-le-Haut Aveyron

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-06

2026-01-09

Espace culturel Camille Couderc Livinhac le haut Lun 14h30 à 17h ; Mar et Ven 15h à 18h ; Mer 14h à 18h

Suite à l’hommage rendu à l’artiste peintre Joël RIGHETTI par l’Association Courant d’Art à Capdenac, notre association patrimoniale et culturelle OLT’HIS a choisi, pour cette première exposition de l’année, de présenter les œuvres de cet artiste livinhacois, disparu en 2008, à l’âge de 46 ans.

C’est donc un florilège de toiles aux couleurs éclatantes, surprenantes par le sujet et le message véhiculé, représentées dans un style étonnant et parfois déconcertant qui sont offertes aux regards du public : perspectives, profondeur, inspiration à la fois médiévale et moderne…

Ce peintre, révélé au public dans les années 90, semble aujourd’hui bénéficier d’un regain d’intérêt, justement par sa singularité et le caractère inédit de ses œuvres qui ne laissent pas insensible.

Association Olt’his 05 65 43 47 12 .

Livinhac-le-Haut 12300 Aveyron Occitanie

