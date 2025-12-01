Exposition Johannes Felder, fracture ouverte, MCL St Marcel Metz

Exposition Johannes Felder, fracture ouverte

MCL St Marcel 36 rue Saint Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-29 00:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2025-12-29 2026-01-02 2026-01-05

Peinture Allemagne

Depuis plusieurs années, Johannes Felder consacre son travail au thème du paysage. Il associe la peinture abstraite à des formes d’expression cinématographiques et considère le paysage non pas comme une représentation de la nature, mais comme un concept culturel et une expérience esthétique. Dans un processus de travail ouvert et intuitif, il crée des images dans lesquelles la couleur, la forme et la sensation se condensent. Les ruptures et les imperfections restent non seulement visibles, mais font partie intégrante de la création de l’image.

Il en résulte des paysages spirituels qui ouvrent des espaces émotionnels et intellectuels.

Partenariat Galerie In der PromenadeTout public

0 .

MCL St Marcel 36 rue Saint Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Painting ? Germany

For many years, Johannes Felder has devoted his work to the theme of landscape. He combines abstract painting with cinematic forms of expression, and considers landscape not as a representation of nature, but as a cultural concept and aesthetic experience. In an open, intuitive working process, he creates images in which color, form and sensation condense. Ruptures and imperfections remain not only visible, but integral to the creation of the image.

The result is spiritual landscapes that open up emotional and intellectual spaces.

Partnership: Galerie In der Promenade

