Exposition : JOHC – Apprentissages Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
lundi 16 novembre 2026 · Office de Tourisme · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Exposition : JOHC – Apprentissages
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 09:30:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-16
Tout public
Exposition : JOHC, Apprentissages : pastel, aquarelle et crayon
L’artiste se présente :
J’ai passé mon enfance à peindre et à dessiner, un bonheur que les études, puis les contraintes professionnelles et familiales ont empêché durant de longues années. Je m’étais juré de m’y remettre à la retraite, une promesse que j’ai pu réaliser grâce à l’atelier de Daniel Karp, où j’ai découvert le pastel et l’aquarelle.
J’en suis encore au stade des apprentissages, d’où le titre de l’exposition. Il reste beaucoup à faire pour améliorer ma technique. J’espère malgré tout que visiteurs et visiteuses auront le même plaisir à découvrir mes tableaux que j’en ai eu à les réaliser. C’est un vrai challenge de soumettre ainsi mes œuvres à leur regard ! .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
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English : Exposition : JOHC – Apprentissages
L’événement Exposition : JOHC – Apprentissages Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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