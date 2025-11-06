Exposition Joie et refuge – PhotoSaintGermain 2025 Centre tchèque de Paris Paris

L’exposition collective Joie et refuge propose une immersion dans l’univers de la jeune génération de photographes tchèques, en mettant en lumière la richesse de leurs pratiques et la diversité de leurs regards. Refusant toute thématique ou forme préétablie, le projet revendique avant tout une célébration de la pluralité des approches contemporaines. Elle invite à une lecture approfondie des œuvres, à l’écoute des émotions qu’elles portent en elles. À la croisée du documentaire, de la création artistique et de l’art appliqué, les démarches présentées dans l’exposition brouillent volontairement les frontières traditionnelles.

Le projet a été réalisé en collaboration avec la Galerie Teleport et sous le commissariat de sa fondatrice Štěpánka Stein. Le partenaire artistique de l’exposition est la maison de parfumerie tchèque Pigmentarium. L’événement s’inscrit dans le cadre du parcours PhotoSaintGermain.

Les artistes exposés sont Tomáš Jiráček, Michaela Karásek Čejková, Vladimír Kiva Novotný, Hana Knížová, Tereza Kopelentová, Wlasta Laura, Viktorie Macánová, Vendy Mlejnská, Bára Prášilová, Eliška Sky, Kateřina Sysová, Marie Tomanová, Vojtěch Veškrna, Tereza Zelenková, et Martin Žák, auteur de la sculpture parfumée en cire.

Pour en savoir plus sur l’exposition, veuillez visiter le site du Centre tchèque de Paris.

Du jeudi 06 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

début : 2025-11-06T14:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T13:00:00+02:00_2025-11-06T19:00:00+02:00;2025-11-07T13:00:00+02:00_2025-11-07T19:00:00+02:00;2025-11-08T13:00:00+02:00_2025-11-08T19:00:00+02:00;2025-11-13T13:00:00+02:00_2025-11-13T19:00:00+02:00;2025-11-14T13:00:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00;2025-11-15T13:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00;2025-11-20T13:00:00+02:00_2025-11-20T19:00:00+02:00;2025-11-21T13:00:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T13:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-27T13:00:00+02:00_2025-11-27T19:00:00+02:00;2025-11-28T13:00:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T13:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/radost-and-skrys +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ