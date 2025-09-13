Exposition Jörg Hermle Allégories du temps présent Cahors

Exposition Jörg Hermle Allégories du temps présent

400 quai Lagrive Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-09-13

Exposition de peintures contemporaines de Jörg Hermle, présentant des compositions figuratives autour du thème de l’ allégorie du temps présent . Les œuvres explorent l’humain dans des scènes expressives et narratives, invitant à la réflexion sur notre époque. .

400 quai Lagrive Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 67 35 57 22

English :

Exhibition of contemporary paintings by Jörg Hermle, featuring figurative compositions on the theme of « allegory of the present time »

German :

Ausstellung zeitgenössischer Malerei von Jörg Hermle mit figurativen Kompositionen zum Thema « Allegorie der Gegenwart »

Italiano :

Mostra di dipinti contemporanei di Jörg Hermle, con composizioni figurative sul tema dell' »allegoria del presente »

Espanol :

Exposición de pintura contemporánea de Jörg Hermle, con composiciones figurativas sobre el tema « alegoría de la actualidad »

