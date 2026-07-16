AGENDA · Sainte-Barbe
Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Barbe
Informations pratiques
Exposition Joseph Saint-Dizier 19 et 20 septembre Sainte-Barbe Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de tableaux de Joseph Saint-Dizier.
Homme d’engagement et artiste haut en couleurs.
Rendez-vous dans la salle du conseil municipal le 19 et 20 septembre de 10h à 17h !
Sainte-Barbe sainte-barbe 88700 Sainte-Barbe 88700 Vosges Grand Est
Exposition Joseph Saint-Dizier