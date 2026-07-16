Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe

Informations pratiques

Exposition Joseph Saint-Dizier 19 et 20 septembre Sainte-Barbe Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de tableaux de Joseph Saint-Dizier.

Homme d’engagement et artiste haut en couleurs.

Rendez-vous dans la salle du conseil municipal le 19 et 20 septembre de 10h à 17h !

Sainte-Barbe sainte-barbe 88700 Sainte-Barbe 88700 Vosges Grand Est

Exposition Joseph Saint-Dizier