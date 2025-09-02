EXPOSITION JOSIANE DUPUY Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION JOSIANE DUPUY

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-02 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

2025-09-02

Collage sur verre

Dans les années 2010, j’ai eu l’occasion de faire des stages de peinture sur verre. Ils m’ont conduite à m’orienter vers une technique personnelle de collage de serviettes papier sur l’envers des supports en verre transparent. Après avoir renforcé mon travail avec un papier structurant, ces réalisations peuvent être utilisées et lavées à l’eau froide ou chaude car elles ont été préalablement cuites au four. Ces réalisations offrent une variété de motifs, de couleurs et de formes qui sont de nature à égayer nos tables. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

