Exposition joue avec Raymond

6 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

Entrez dans l’univers poétique de Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond

Du 7 au 24 avril à la bibliothèque municipale de Bellengreville, les enfants sont invités à découvrir le monde du célèbre escargot Raymond à travers une exposition ludique et interactive.

Une expérience immersive pour jouer, explorer et s’émerveiller. .

6 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

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English : Exposition joue avec Raymond

L’événement Exposition joue avec Raymond Bellengreville a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité