Exposition joue avec Raymond Bellengreville
Exposition joue avec Raymond Bellengreville mardi 7 avril 2026.
Exposition joue avec Raymond
6 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-07
Entrez dans l’univers poétique de Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond
Du 7 au 24 avril à la bibliothèque municipale de Bellengreville, les enfants sont invités à découvrir le monde du célèbre escargot Raymond à travers une exposition ludique et interactive.
Une expérience immersive pour jouer, explorer et s’émerveiller. .
6 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr
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English : Exposition joue avec Raymond
L’événement Exposition joue avec Raymond Bellengreville a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité