Exposition : Jouer d’hier à aujourd’hui Carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Exposition : Jouer d’hier à aujourd’hui 25 octobre – 1 novembre Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T10:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Fin : 2025-11-01T10:00:00 – 2025-11-01T10:30:00

L’association du Patrimoine de Saint-Medard-en-Jalles organise une exposition de jouets au Carré des Jalles du 27 au 31 octobre sur le thème des jouets : « Jouer d’hier à aujourd’hui à Saint-Medard-en-Jalles ».

Vous y trouverez une exposition sur les jouets, mais également des ateliers, jeux interactifs et une présentation des jouets sur écran.

Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « stephane@metz.nom.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 52 58 06 »}]

Exposition de vieux jouets par l’association du Patrimoine

Ville de Saint-Médard-en-Jalles