Exposition jouets anciens Ahun
Exposition jouets anciens Ahun vendredi 15 août 2025.
Exposition jouets anciens
Salle des fêtes Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
A l’occasion de la brocante parcourez une exposition de jouets anciens dans la salle des fêtes. Miniatures agricoles et Camions .
Salle des fêtes Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 76 23
English : Exposition jouets anciens
German : Exposition jouets anciens
Italiano :
Espanol : Exposition jouets anciens
L’événement Exposition jouets anciens Ahun a été mis à jour le 2025-08-05 par Creuse Tourisme