Exposition jouets et objets en bois Rue du port L’Éguille

Exposition jouets et objets en bois

Rue du port Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-11-29

fin : 2025-12-13

2025-11-29

Exposition de Patrice Charbeau.

Rue du port Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Exhibition by Patrice Charbeau.

German :

Ausstellung von Patrice Charbeau.

Italiano :

Mostra di Patrice Charbeau.

Espanol :

Exposición de Patrice Charbeau.

