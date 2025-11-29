Exposition jouets et objets en bois Rue du port L’Éguille
Exposition jouets et objets en bois Rue du port L’Éguille samedi 29 novembre 2025.
Exposition jouets et objets en bois
Rue du port Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille Charente-Maritime
Début : Lundi 2025-11-29
fin : 2025-12-13
2025-11-29
Exposition de Patrice Charbeau.
Rue du port Espace culturel Jacques Daniel L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Exhibition by Patrice Charbeau.
German :
Ausstellung von Patrice Charbeau.
Italiano :
Mostra di Patrice Charbeau.
Espanol :
Exposición de Patrice Charbeau.
