Exposition Jouets et Objets en Bois Meschers-sur-Gironde

Exposition Jouets et Objets en Bois

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-04-04

fin : 2026-04-26

2026-04-04

Exposition Jouets et Objets en Bois de Patrice Charbeau

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Toys and Wooden Objects exhibition by Patrice Charbeau

