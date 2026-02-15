Exposition Jouets optiques réalisés par les enfants Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Exposition Jouets optiques réalisés par les enfants

Début : 2026-03-01

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-01

Elodie Boureille, illustratrice travaillant pour le cinéma d’animation sur Angoulême, a accompagné les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 de Moulidars et CP CE1 de Jarnac pour explorer différentes techniques d’animation (zootropes, flip books…

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Exhibition of optical toys made by children

Elodie Boureille, an illustrator working for animated films in Angoulême, accompanied pupils from the CP, CE1 and CE2 classes in Moulidars and the CP CE1 classes in Jarnac to explore different animation techniques (zootropes, flip books, etc.).

