Exposition Jouez, dansez et lisez comme vous voulez Salle d’exposition du centre culturel Saint-Astier

Exposition Jouez, dansez et lisez comme vous voulez

Salle d’exposition du centre culturel Rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-20

Jouez, dansez et lisez comme vous voulez, par l’association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine propose 20 illustrations extraites d’albums de la littérature jeunesse montrant chacune des situations de lecture.

Centre culturel, Gratuit et tout public.

Médiathèque 05 53 02 42 94

Jouez, dansez et lisez comme vous voulez, par l’association Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine propose 20 illustrations extraites d’albums de la littérature jeunesse montrant chacune des situations de lecture.

Centre culturel, Gratuit et tout public.

Médiathèque 05 53 02 42 94 .

Salle d’exposition du centre culturel Rue Amiral Courbet Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 94

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English : Exposition Jouez, dansez et lisez comme vous voulez

Jouez, dansez et lisez comme vous voulez, by the Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine association, features 20 illustrations from children?s literature books, each showing a different reading situation.

Cultural center, free and open to all.

Media library 05 53 02 42 94

L’événement Exposition Jouez, dansez et lisez comme vous voulez Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-22 par Vallée de l’Isle en Périgord