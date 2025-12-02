Le CPA Maurice Ravel dispose d’un espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes techniques représentatives de la création artistique actuelle (peinture, dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Exposition de fin d’année : « Journal des Songes », du 2 au 30 décembre 2025

Exposition gratuite en accès libre

« Journal des songes » est une invitation à un voyage intime visuel où se croisent souvenirs, paysages intérieurs et visions d’avenir. Chaque œuvre est une pause contemplative, un souffle du réel, une poésie pour l’âme où chaque spectateur est libre d’y écrire ses propres récits.

À travers des paysages oniriques et des personnages universels, l’artiste libre, optimiste et passionnée révèle une force introspective. Par son art, Rachel Wong aspire à dévoiler la relation d’échelle entre la grandeur de la nature et la petitesse de l’être humain ainsi que sa capacité à créer des idées monumentales.

Save the dates !

Mercredi 10 décembre à partir de 18h : Vernissage en présence de l’artiste

Vernissage en présence de l’artiste Samedi 13 décembre de 14h30 à 15h30 : Atelier d’aquarelle en famille « Dessiner et peindre un paysage onirique », dans le cadre de Ravel en fête. Participation libre, sur inscription par mail à animravel@laligue.org ou par téléphone au 01.44.75.60.14.

Du 2 au 30 décembre, la galerie Maurice Ravel accueille l’exposition Journal des Songes de la talentueuse artiste et illustratrice, Rachel Wong et d’artistes invités et invitées.

Du mardi 02 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T10:00:00+01:00

fin : 2025-12-30T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-02T09:00:00+02:00_2025-12-02T21:00:00+02:00;2025-12-03T09:00:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00;2025-12-04T09:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00;2025-12-05T09:00:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00;2025-12-06T09:00:00+02:00_2025-12-06T21:00:00+02:00;2025-12-07T09:00:00+02:00_2025-12-07T21:00:00+02:00;2025-12-08T09:00:00+02:00_2025-12-08T21:00:00+02:00;2025-12-09T09:00:00+02:00_2025-12-09T21:00:00+02:00;2025-12-10T09:00:00+02:00_2025-12-10T21:00:00+02:00;2025-12-11T09:00:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00;2025-12-12T09:00:00+02:00_2025-12-12T21:00:00+02:00;2025-12-13T09:00:00+02:00_2025-12-13T21:00:00+02:00;2025-12-14T09:00:00+02:00_2025-12-14T21:00:00+02:00;2025-12-15T09:00:00+02:00_2025-12-15T21:00:00+02:00;2025-12-16T09:00:00+02:00_2025-12-16T21:00:00+02:00;2025-12-17T09:00:00+02:00_2025-12-17T21:00:00+02:00;2025-12-18T09:00:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00;2025-12-19T09:00:00+02:00_2025-12-19T21:00:00+02:00;2025-12-20T09:00:00+02:00_2025-12-20T21:00:00+02:00;2025-12-21T09:00:00+02:00_2025-12-21T21:00:00+02:00;2025-12-22T09:00:00+02:00_2025-12-22T21:00:00+02:00;2025-12-23T09:00:00+02:00_2025-12-23T21:00:00+02:00;2025-12-24T09:00:00+02:00_2025-12-24T21:00:00+02:00;2025-12-25T09:00:00+02:00_2025-12-25T21:00:00+02:00;2025-12-26T09:00:00+02:00_2025-12-26T21:00:00+02:00;2025-12-27T09:00:00+02:00_2025-12-27T21:00:00+02:00;2025-12-28T09:00:00+02:00_2025-12-28T21:00:00+02:00;2025-12-29T09:00:00+02:00_2025-12-29T21:00:00+02:00;2025-12-30T09:00:00+02:00_2025-12-30T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

+33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel