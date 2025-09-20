Exposition « Journaux intimes » Mémorial de la Shoah Paris

Exposition « Journaux intimes » Mémorial de la Shoah Paris samedi 20 septembre 2025.

Pour cette nouvelle édition des Journées du patrimoine, le Mémorial de la Shoah met en avant une partie de son fonds d’archives en proposant de découvrir les journaux intimes écrits pendant la Seconde Guerre mondiale avec une exposition, une rencontre, une conférence et une projection. Ces journées sont aussi l’occasion de mettre en avant un document conservé au Mémorial, que l’Unesco a fait entrer cette année au registre de la mémoire du monde : le Journal de Chabannes.

Ouverture exceptionnelle du Mémorial le samedi 20 septembre de 10 h à 18 h avec accès à l’ensemble des expositions.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial