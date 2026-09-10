Exposition : Journée de mariage en Sologne, Mairie, Clémont

Informations pratiques

Exposition : Journée de mariage en Sologne Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La salle du conseil de la Mairie accueille une étonnante exposition de robes de mariée, retraçant l’évolution de la mode et des styles de 1900 à 1950. Objets de collection, archives locales, photos de mariage complètent et mettent en scène cette surprenante présentation.

Un rallye selfie dans le village vous permettra de découvrir les bâtiments remarquables de Clémont.

Mairie 2 place Albert Boyer 18410 Clémont Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire 02 48 58 87 87 http://www.facebook.com/patrimoineclemont L’association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont propose des visites commentées de l’ancien moulin d’Abas, au centre du village, modernisé en minoterie en 1936. Vous découvrirez ce bel exemple de patrimoine industriel en fonction jusqu’en 1989. Vous pourrez y admirer 4 étages de machines remarquables et comprendre le circuit du blé à la farine. La mairie ouvre exceptionnellement la salle du Conseil, ancienne partie technique du moulin ancien, où seront exposées des archives.

Visites guidées le dimanche 21 septembre de 10h à 17h. Le moulin d’Abas est situé 2 place Albert Boyer à Clémont (18410). Parking à proximité.

La salle du conseil de la Mairie accueille une étonnante exposition de robes de mariée, retraçant l’évolution de la mode et des styles de 1900 à 1950.

©association sauvegarde du Patrimoine de Clémont