Exposition Journée Européenne du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Venez admirer les prémices de la future exposition sur les anciens vitraux de l’église Saint-Mathias de Barbezieux, montrés pour la première fois au public depuis 54 ans.
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
English : Exposition Journée Européenne du Patrimoine
Come and admire the first glimpse of the upcoming exhibition on the ancient stained glass windows of Saint-Mathias Church in Barbezieux, on public display for the first time in 54 years.
German : Exposition Journée Européenne du Patrimoine
Bewundern Sie die Anfänge der zukünftigen Ausstellung über die alten Glasfenster der Kirche Saint-Mathias in Barbezieux, die nach 54 Jahren zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt werden.
Italiano : Exposition Journée Européenne du Patrimoine
Venite ad ammirare gli inizi della prossima mostra delle antiche vetrate della chiesa di Saint-Mathias a Barbezieux, esposte al pubblico per la prima volta dopo 54 anni.
Espanol : Exposition Journée Européenne du Patrimoine
Venga a admirar los inicios de la próxima exposición de las antiguas vidrieras de la iglesia de Saint-Mathias de Barbezieux, mostradas al público por primera vez desde hace 54 años.
