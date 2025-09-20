Exposition Journée Européenne du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez admirer les prémices de la future exposition sur les anciens vitraux de l’église Saint-Mathias de Barbezieux, montrés pour la première fois au public depuis 54 ans.

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

English : Exposition Journée Européenne du Patrimoine

Come and admire the first glimpse of the upcoming exhibition on the ancient stained glass windows of Saint-Mathias Church in Barbezieux, on public display for the first time in 54 years.

German : Exposition Journée Européenne du Patrimoine

Bewundern Sie die Anfänge der zukünftigen Ausstellung über die alten Glasfenster der Kirche Saint-Mathias in Barbezieux, die nach 54 Jahren zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Italiano : Exposition Journée Européenne du Patrimoine

Venite ad ammirare gli inizi della prossima mostra delle antiche vetrate della chiesa di Saint-Mathias a Barbezieux, esposte al pubblico per la prima volta dopo 54 anni.

Espanol : Exposition Journée Européenne du Patrimoine

Venga a admirar los inicios de la próxima exposición de las antiguas vidrieras de la iglesia de Saint-Mathias de Barbezieux, mostradas al público por primera vez desde hace 54 años.

