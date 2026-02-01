Exposition Journée mondiale de la justice sociale Saulvy EnVert Saulcy-sur-Meurthe
Exposition Journée mondiale de la justice sociale Saulvy EnVert Saulcy-sur-Meurthe samedi 21 février 2026.
Exposition Journée mondiale de la justice sociale
Saulvy EnVert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21 20:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Dans le cadre de la journée mondiale de la justice sociale, l’association Saulcy EnVert propose;
– 14h30 vernissage L’exploitation
– 18h00 projection du film Le Vivant qui se défendTout public
0 .
Saulvy EnVert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est +33 6 75 05 24 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the World Day of Social Justice, the Saulcy EnVert association offers;
– 2:30 p.m. vernissage L’exploitation
– 6:00 pm screening of the film Le Vivant qui se défend (The Living Defending Itself)
L’événement Exposition Journée mondiale de la justice sociale Saulcy-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-02-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES