Exposition Journée mondiale de la justice sociale Saulvy EnVert Saulcy-sur-Meurthe

Exposition Journée mondiale de la justice sociale

Saulvy EnVert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

2026-02-21

Dans le cadre de la journée mondiale de la justice sociale, l’association Saulcy EnVert propose;

– 14h30 vernissage L’exploitation

– 18h00 projection du film Le Vivant qui se défendTout public

Saulvy EnVert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est +33 6 75 05 24 47

English :

As part of the World Day of Social Justice, the Saulcy EnVert association offers;

– 2:30 p.m. vernissage L’exploitation

– 6:00 pm screening of the film Le Vivant qui se défend (The Living Defending Itself)

L’événement Exposition Journée mondiale de la justice sociale Saulcy-sur-Meurthe a été mis à jour le 2026-02-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES