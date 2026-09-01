Exposition – Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Exposition – Journées Européennes du Patrimoine

Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition des savoir-faire du Cognac, 10 étapes pour concevoir ce spiritueux, et ateliers « bulles olfactives » pour petits et grands. Retrouver le programme entier du Château de Barbezieux entier en document.

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Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Exposition – Journées Européennes du Patrimoine

An exhibition showcasing the craftsmanship behind Cognac, 10 steps in the production of this spirit, and ‘scent bubbles’ workshops for all ages. View the full programme for the Château de Barbezieux in the document.

L’événement Exposition – Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Sud Charente