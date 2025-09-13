Exposition Journées nationales des artistes Aux arts et Cætera Salon-de-Provence

Exposition Journées nationales des artistes

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h. Aux arts et Cætera 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Collectif Aux Arts et Cætera participe au week-end Portes Ouvertes des Journées Nationales des Artistes.

À cette occasion, le samedi 13, une porte ouverte est organisée pour une présentation des artistes du collectif avec un apéro peinture à 18h. Le dimanche 14, Valérie Rochelle vous invite à vous initier à l’art et au bien-être lors d’un atelier sur les couleurs à 15h.



Réservations pour l’atelier payant au 06 10 24 42 78 .

Aux arts et Cætera 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 83 00 98 auxartscollectif@gmail.com

English :

The Collectif Aux Arts et Cætera is taking part in the Journées Nationales des Artistes open house weekend.

German :

Das Collectif Aux Arts et Cætera nimmt am Wochenende der Offenen Tür der Nationalen Künstlertage teil.

Italiano :

Il Collectif Aux Arts et Cætera partecipa all’open weekend delle Journées Nationales des Artistes.

Espanol :

El Collectif Aux Arts et Cætera participa en el fin de semana abierto de las Journées Nationales des Artistes.

