2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille Koye, artiste peintre, illustrateur et muraliste, à l’occasion de l’exposition « Joyeuse Mélancolie » qui lui est consacrée.

Entre ombre et lumière, l’artiste explore les liens entre l’Homme et la Nature, utilisant la figure animale comme un symbole, une métaphore des sentiments humains. À travers une sélection d’œuvres où couleurs vives et nuances sourdes cohabitent avec tendresse, l’artiste donnent forme à une émotion complexe la mélancolie, non pas comme tristesse pure, mais comme un état suspendu entre souvenir et espérance. Il cherche à capter des fragments de pensées, des sentiments dans des compositions entre abstraction et figuration, qu’il met en scène de façon morcelée, à la manière d’une BD déstructurée. .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

English :

The Médiathèque de Chambray-lès-Tours welcomes Koye, painter, illustrator and muralist, for his exhibition « Joyeuse Mélancolie ».

German :

Die Mediathek in Chambray-lès-Tours empfängt den Maler, Illustrator und Wandmaler Koye anlässlich der Ausstellung « Joyeuse Mélancolie », die ihm gewidmet ist.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Chambray-lès-Tours accoglie Koye, pittore, illustratore e muralista, per la sua mostra « Joyeuse Mélancolie ».

Espanol :

La mediateca de Chambray-lès-Tours acoge a Koye, pintor, ilustrador y muralista, para su exposición « Joyeuse Mélancolie ».

