Exposition – Juanjo Guarnido – Blacksad, 25 ans Galerie 9e art Paris

Blacksad est devenu en deux décennies l’une des figures les plus emblématiques de la bande dessinée européenne dans le monde. Son dessinateur, Juanjo Guarnido a été récompensé par de nombreux prix dont 6 Eisner Awards. Avec Juan Diaz Canales, ils ont su développer des récits policiers complexes tout en s’inscrivant dans la tradition des animaux anthropomorphes.

Juanjo Guarnido est un grand coloriste, ses couleurs douces soutiennent un trait précis et offrent des émotions subtilement humaines aux personnages. Son talent se déploie aussi dans des décors détaillés et des compositions ambitieuses.

Pour cette année anniversaire, la galerie présentera sur ses murs, couvertures, planches, études de couleurs et crayonnés de la série.

Un événement en l’honneur de Juanjo Guarnido, dont la brillante carrière ne cesse de nous émerveiller.

À PROPOS DE JUANJO GUARNIDO

Juanjo Guarnido est né à Grenade, en Espagne, en 1967. Il passe son enfance dans le village de Salobreña, au bord de la Méditerranée, à dessiner.

Après des études aux Beaux-Arts, il participe à des fanzines et travaille avec Còmics Forum. Il se tourne ensuite vers l’animation dans plusieurs studios dont Lapiz Azul, où il rencontre Juan Díaz Canales. Adepte depuis toujours de la bande dessinée européenne, il entreprend ce qui sera la longue fabrication de son premier album : tome 1 de Blacksad (Dargaud), Quelque part entre les ombres, paru en 2000. Juanjo Guarnido mène alors des projets en parallèle, comme Sorcelleries (Dargaud), avec Teresa Valero, Voyageur (Glénat, projet collectif), la réalisation de la pochette du groupe de hard-rock Freak Kitchen, Cooking with pagans, en 2014 et réalise et anime le clip du morceau ‘Freak of the week’. En 2019, il publie avec Alain Ayroles le succès de librairie Les Indes fourbes (Delcourt). En 2021, il réalise la couverture du premier Batman Death Metal pour DC/Urban Comics. Le dernier album en date de Blacksad sort en 2023.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 07 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 13h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

