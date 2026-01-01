Exposition Jubilatoire Eliane de Tayrac & Laurent Gourbeau Ballan-Miré

Exposition Jubilatoire Eliane de Tayrac & Laurent Gourbeau

Place du 11 Novembre Ballan-Miré Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Jubilatoire Eliane de Tayrac & Laurent Gourbeau.

Eliane de Tayrac aime les pierres et rêve de leur donner vie depuis très longtemps…

Elle commence à sculpter en 2011, la pierre de Richemont, celle de Saint-Leu, le marbre de Carrare et l’albâtre qu’elle affectionne particulièrement.

Fasciné par les grands maîtres de la peinture, Laurent Gourbeau tire son savoir de leurs œuvres et de leurs écrits. Autodidacte, il perpétue leur tradition et emprunte leurs techniques. .

