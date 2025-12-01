Exposition Jules Verne, bibliothèque collection Pierre Messmer Sarrebourg
Exposition Jules Verne
bibliothèque collection Pierre Messmer 13 rue de la Paix Sarrebourg Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-27 10:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
2025-12-27 2025-12-31 2026-01-06 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-15
Cette exposition se nomme Du Capitaine des mots au Capitaine Nemo, le monde abyssal de Jules Verne .
C’est une mise en lumière du monde abyssal de Jules Verne et plus précisément de Vingt mille lieues sous les mers . Voyageons dans l’inconnu avec le Nautilus et le Capitaine Nemo. Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis (pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque).Tout public
bibliothèque collection Pierre Messmer 13 rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52
English :
The exhibition is entitled From Captain of Words to Captain Nemo, the abyssal world of Jules Verne .
It highlights the abyssal world of Jules Verne, and more specifically Twenty Thousand Leagues Under the Sea . Journey into the unknown with the Nautilus and Captain Nemo. Open Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays (during library opening hours).
