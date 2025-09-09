Exposition Jules Verne, une plume visionnaire Place du Général de Gaulle Baccarat
Exposition Jules Verne, une plume visionnaire Place du Général de Gaulle Baccarat mardi 9 septembre 2025.
Exposition Jules Verne, une plume visionnaire
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-09 13:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-09
Titres célèbres et titres méconnus font la une de la vitrine d’exposition. Tout public.
Accessible pendant les heures d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public
0 .
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
English :
Famous and lesser-known titles headline the showcase. Open to all.
Open during library opening hours.
Information on 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr
German :
Berühmte und unbekannte Titel sind im Schaukasten zu sehen. Für jedes Publikum zugänglich.
Zugänglich während der Öffnungszeiten der Mediathek.
Informationen unter 03.83.73.16.52 oder baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Italiano :
Titoli celebri e meno celebri sono presenti nella vetrina della mostra. Aperta al pubblico.
Aperta durante gli orari di apertura della biblioteca.
Informazioni al numero 03.83.73.16.52 o a baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Espanol :
Títulos famosos y menos conocidos encabezan el escaparate de la exposición. Abierta al público en general.
Abierta durante el horario de apertura de la biblioteca.
Información en el 03.83.73.16.52 o en baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Exposition Jules Verne, une plume visionnaire Baccarat a été mis à jour le 2025-08-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS