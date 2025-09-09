Exposition Jules Verne, une plume visionnaire Place du Général de Gaulle Baccarat

Exposition Jules Verne, une plume visionnaire

Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-09 13:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-09

Titres célèbres et titres méconnus font la une de la vitrine d’exposition. Tout public.

Accessible pendant les heures d’ouverture de la médiathèque.

Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frTout public

Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

English :

Famous and lesser-known titles headline the showcase. Open to all.

Open during library opening hours.

Information on 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr

German :

Berühmte und unbekannte Titel sind im Schaukasten zu sehen. Für jedes Publikum zugänglich.

Zugänglich während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Informationen unter 03.83.73.16.52 oder baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Italiano :

Titoli celebri e meno celebri sono presenti nella vetrina della mostra. Aperta al pubblico.

Aperta durante gli orari di apertura della biblioteca.

Informazioni al numero 03.83.73.16.52 o a baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Espanol :

Títulos famosos y menos conocidos encabezan el escaparate de la exposición. Abierta al público en general.

Abierta durante el horario de apertura de la biblioteca.

Información en el 03.83.73.16.52 o en baccarat@delunevilleabaccarat.fr

