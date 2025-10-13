Exposition – Julian & Jonathan La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes

Exposition – Julian & Jonathan La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes lundi 13 octobre 2025.

Exposition – Julian & Jonathan La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes 13 octobre – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit, entrée libre

Une exposition photographique de Sarah Mei Herman. Cette série de photographies retrace la relation entre le père de la photographe, Julian, et son demi-frère, Jonathan, de vingt ans son cadet.

**Exposition photographique de Sarah Mei Herman**

Dans le cadre de GLAZFESTIVAL #2

« Commencé en 2005, Julian & Jonathan est mon travail le plus vaste, retraçant la relation entre mon père, Julian, et mon demi-frère, Jonathan. Jonathan a 20 ans de moins que moi, et mes souvenirs d’enfance avec mon père ont trouvé – dans une certaine mesure – un écho dans l’expérience de Jonathan. Je m’intéresse à la relation triangulaire entre nous trois, à la proximité changeante et à la distance que nous partageons, ainsi qu’à cette sensation particulière d’observer un monde auquel je n’appartiens pas tout à fait.

Au fil des années, la dynamique entre eux – et nous – a fluctué. Parfois, ils étaient proches et, d’autres fois, plus distants. Ils ont tous deux affronté les difficultés liées à la perte d’un être cher et à ses nombreuses conséquences douloureuses. Mes images de Jonathan tout au long de sa jeunesse, qu’il soit seul ou avec notre père, racontent ces changements et ces évolutions.

À chaque séance photo, j’essaie de me rapprocher de lui, d’établir un lien, de comprendre son monde intérieur. Parfois, la résistance qu’il oppose ne fait qu’alimenter ma curiosité et mon désir d’en savoir plus. Ce projet parle autant de moi et de ma famille que de nos univers distincts. »

– Sarah Mei Herman

* **Rencontre :** Une rencontre croisée entre les photographes Siân Davey et Sarah Mei Herman se tiendra le 19 novembre à 13h à la Chambre claire (bât. P). Elle sera animée par David Haigron (département d’anglais), avec l’accompagnement à la traduction de Delphine Lemonnier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-12T19:00:00.000+01:00

1

https://culture.service.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-julian-jonathan

La Chambre claire – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

s-culturel@univ-rennes2.fr 0299141141