Exposition Julie Chevassus Espace Boris Vian Montluçon samedi 18 octobre 2025.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : Lundi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-10-18
Exposition de sortie de résidence de l’artiste Julie Chevassus.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87
English :
Residency exhibition by artist Julie Chevassus.
German :
Ausstellung zum Abschluss des Aufenthalts der Künstlerin Julie Chevassus.
Italiano :
Mostra in uscita dell’artista Julie Chevassus.
Espanol :
Exposición de la artista Julie Chevassus.
