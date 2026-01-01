Exposition Julien Graizely, peintures Espace d’Art Contemporain Royan
Exposition Julien Graizely, peintures
Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime
Début : Lundi 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-01-17
Julien Graizely peint des personnages hauts en couleur dans des paysages grandioses ou intimes. Présence humaine, entourée de chiens, d’objets et de maisons sous un ciel rassembleur.
Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine royan.cap@gmail.com
English :
Julien Graizely paints colorful characters in grandiose or intimate landscapes. Human presence, surrounded by dogs, objects and houses under a unifying sky.
