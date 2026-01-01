Exposition Julien Graizely, peintures Espace d’Art Contemporain Royan

Exposition Julien Graizely, peintures

Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Julien Graizely peint des personnages hauts en couleur dans des paysages grandioses ou intimes. Présence humaine, entourée de chiens, d’objets et de maisons sous un ciel rassembleur.

.

Espace d’Art Contemporain 19 Quai Amiral Meyer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine royan.cap@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Julien Graizely paints colorful characters in grandiose or intimate landscapes. Human presence, surrounded by dogs, objects and houses under a unifying sky.

L’événement Exposition Julien Graizely, peintures Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan