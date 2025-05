Exposition Julien Miras – Chef-Boutonne, 31 mai 2025 10:00, Chef-Boutonne.

Exposition Julien Miras 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

2025-05-31 10:00:00

2025-06-12 17:30:00

2025-05-31

Julien Miras dessine depuis l’enfance, il s’initie ensuite à la peinture en commençant par la gouache, puis l’acrylique et enfin l’huile.

En 2006 il découvre la sculpture, en l’occurrence l’argile, qui est un excellent moyen pour exprimer ses idées en volumes et en formes.

Ses peintures et ses sculptures sont souvent teintées d’une touche de fantastique, d’onirisme et de mystère. .

