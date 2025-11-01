Exposition jurassic shark Rue de Provence Épinal

Rue de Provence Peitit Champ de mars Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-11-01

Jurassic shark arrive chez vous, une exposition de dinosaure et animaux marins,, les reproductions sont grandeurs nature et robotisé, durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures,… et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex de 13m entièrement animatronique, une aire de jeu pour enfant château gonflable, fouille dans le sable, restauration sur placeTout public

Rue de Provence Peitit Champ de mars Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 25 42 03 48

English :

Jurassic shark comes to your home, an exhibition of dinosaurs and marine animals, the reproductions are life-size and robotized, during the visit you can discover, sharks, turtles, dinosaurs, … and the opportunity to see the most fearsome predator the T-rex of 13m entirely animatronic, a playground for children bouncy castle, excavation in the sand, catering on site

German :

Jurassic Shark kommt zu Ihnen, eine Ausstellung von Dinosauriern und Meerestieren, die Reproduktionen sind lebensgroß und robotisiert, während des Besuchs können Sie Haie, Schildkröten, Dinosaurier, … und die Gelegenheit, das gefürchtetste Raubtier der T-Rex von 13m vollständig animatronisch zu sehen, ein Spielplatz für Kinder Hüpfburg, buddeln im Sand, Verpflegung vor Ort

Italiano :

Lo squalo giurassico viene da voi, un’esposizione di dinosauri e animali marini, le riproduzioni sono a grandezza naturale e robotiche, durante la visita si possono scoprire, squali, tartarughe, dinosauri, … e la possibilità di vedere il predatore più temibile il T-rex 13m completamente animatronic, un parco giochi per bambini castello gonfiabile, scavare nella sabbia, catering in loco..

Espanol :

Jurassic shark se acerca a ti, una exposición de dinosaurios y animales marinos, las reproducciones son a tamaño real y robotizadas, durante la visita podrás descubrir, tiburones, tortugas, dinosaurios, … y la oportunidad de ver al depredador más temible el T-rex de 13m totalmente animatrónico, una zona de juegos para niños castillo hinchable, excavaciones en la arena, catering in situ…

