Exposition « Jürgen Schilling : Nature et paysages du Narbonnais » Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Exposition « Jürgen Schilling : Nature et paysages du Narbonnais » 19 – 21 septembre Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En 2025, l’artiste fait don à l’Espace Média de près de 150 dessins en lien avec notre territoire. Une série de « Rescapés », ces arbres isolés et solitaires dans nos terroirs environnants ainsi que des études paysagères réalisées à la demande du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée viennent enrichir les collections patrimoniales de l’établissement, aux côtés des fonds Fernand Gautier, Albarel, Pigassou, Vernet…

Afin de marquer l’événement, une exposition incluant une trentaine de planches originales choisies parmi les plus caractéristiques de cet ensemble ainsi qu’un parcours retraçant la génèse des oeuvres est présenté dans La verrière (R+1).

D’origine allemande, Jürgen Schilling se passionne pour le dessin dès l’enfance. Formé auprès de maîtres sculpteur et aquarelliste, il s’intéresse à la philosophie et à l’histoire de l’art.

En 1978, un séjour dans le Minervois le conduit à s’installer définitivement dans le Narbonnais où il élabore ses techniques de dessin paysager ; le paysage devient alors son sujet.

Ses oeuvres sont conservées dans de prestigieuses institutions telles que le British Museum à Londres, la Bibliothèque Nationale de France à Paris, la Deutsche Bibliothek à Francfort, la collection Lambert à Avignon, Les Abattoirs-Musée-Frac Occitanie à Toulouse…

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40

© Jürgen Schilling