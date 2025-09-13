Exposition « Juste après la forêt » Salles-la-Source

Exposition de Claire Espanel, « Juste après la forêt », les samedis et dimanches du 13 septembre au 19 octobre à la galerie de la cascade, à Salles-la-source.

Vernissage le samedi 13 septembre à 18h

Les arbres sont apparus en 2015 par des scènes à la lisière des forêts et des reflets dans les mares, à la limite entre le monde animal et humain.

A chaque fois, j’avance à tâtons et dans les brumes et l’obscurité, un monde opaque émerge dont le pourtour se distingue par une petite lumière.

Le sous-sol est également une zone, vierge, puissante. Des constructions plongent ou s’élèvent. Ici, pas de frontière entre le ciel et la terre. Juste après la forêt est la suite du voyage, se poursuit par l’évocation d’un paysage où les fleurs encadrent une vue plongeante sur une plaine ; des sortes de pierre groupées s’élèvent, forment une voute ou signalent une voie. Toujours à la pierre noire mais rehaussés de pastel, comme les reflets d’un vitrail, de petites taches de couleur apparaissent dans les derniers dessins (Les pierres).

– Claire Espanel .

111 route de Conques Galerie de la Cascade Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

English :

Exhibition by Claire Espanel, « Juste après la forêt », Saturdays and Sundays from September 13 to October 19 at Galerie de la Cascade, Salles-la-source.

German :

Ausstellung von Claire Espanel, « Juste après la forêt », samstags und sonntags vom 13. September bis 19. Oktober in der Galerie de la cascade, in Salles-la-source.

Italiano :

Mostra di Claire Espanel, « Juste après la forêt », sabato e domenica dal 13 settembre al 19 ottobre presso la Galerie de la Cascade, Salles-la-source.

Espanol :

Exposición de Claire Espanel, « Juste après la forêt », sábados y domingos del 13 de septiembre al 19 de octubre en la Galerie de la Cascade, Salles-la-source.

