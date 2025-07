Exposition Justes d’Alsace « Des lumières dans la nuit » Sélestat

Exposition destinée à rendre hommage aux hommes et femmes venus d’Alsace qui ont été reconnus Justes parmi les Nations par l’Etat d’Israël

Le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) Grand Est en partenariat avec le Comité français pour Yad Vashem a réalisé une exposition destinée à rendre hommage aux hommes et femmes venus d’Alsace qui ont été reconnus Justes parmi les Nations par l’Etat d’Israël. Cette exposition a été inauguré le 23 septembre 2021, en Alsace avant de circuler sur tout le territoire français.

Evoquer des hommes et des femmes d’exception

L’exposition s’adresse à un large public. Elle propose de découvrir ces hommes et ces femmes à la fois simples et exceptionnels. Entre la passivité ou même l’hostilité manifestées à l’égard des Juifs durant la seconde guerre mondiale, l’action discrète et risquée des Justes parmi les Nations, partout où ils vivaient, a contribué au sauvetage de Juifs poursuivis, persécutés et voués à une mort certaine. Nombre de personnes juives protégées par des Justes purent ainsi échapper à la déportation et à la mort. Un à un, ils ont été recueillis, hébergés, cachés, nourris, sans contrepartie, dans une discrétion qui était leur meilleure protection. Ces héros discrets sont entrés au Panthéon en 2007. Aujourd’hui, ils doivent pouvoir continuer à être présentés à nos contemporains. Comme tous les autres Justes parmi les Nations, les Justes venus d’Alsace sont de générations différentes, de toutes conditions sociales, de religions et convictions variées et même de plusieurs nationalités. Leur recensement a fait l’objet d’un travail de recherches historiques en amont, dont les résultats ont nourri et irrigué l’exposition. Ces recherches ont été menées par le commissariat d’exposition en lien étroit avec le Comité français pour Yad Vashem.

Des sauvetages partout en France

Nés en Alsace, présents en Alsace en 1939-40 ou encore auteurs d’une action de sauvetage de Juifs sur le sol alsacien durant la seconde guerre mondiale, ces Justes venus d’Alsace ont écrit une page de l’histoire alsacienne, française et européenne avec leur courage, leur conviction et parfois, leur sang. La particularité des Justes parmi les Nations venus d’Alsace est d’avoir, pour la grande majorité d’entre eux, agi en dehors de l’Alsace, alors annexée. Selon leur zone de résidence en France (ou, pour l’un d’entre eux, en Hongrie), ils ont dû adapter leurs modes d’action à la succession des mesures antisémites décidées par le gouvernement du Maréchal Pétain ou des forces d’occupation. L’étude de leurs histoires est ainsi une formidable galerie de portraits qui reflète ce qu’osèrent affronter beaucoup de Justes parmi les Nations en France. En cela, cette exposition a une portée large, qui dépasse le seul cadre alsacien. Près de 80 Justes parmi les Nations d’Alsace ont été identifiés à ce jour. Tous ont choisi personnellement d’agir selon leur conscience, refusant la vision indigne de l’homme qui leur était imposée. Aujourd’hui, leurs exemples de courage et d’altruisme peuvent inspirer nos concitoyens qui sont parfois issus des mêmes quartiers ou des mêmes villages que certains d’entre eux. La mise en lumière de l’action de ces hommes et de ces femmes de conviction, et parmi eux de croyants de religions ou de confessions différentes, offre aussi l’opportunité d’encourager et d’approfondir la compréhension interreligieuse dans tous les lieux de présentation de l’exposition. 0 .

