Exposition Juxtaposition. Jean Soubeyran Delalande et Leslie Greene Place André Pernet Le Poët-Laval vendredi 8 août 2025.

Place André Pernet Eglise St Michel Le Gué Le Poët-Laval Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-24

2025-08-08

Juxtaposition comme la coexistence de différents aspects d une même entité. JSD

Place André Pernet Eglise St Michel Le Gué Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 21 67

English :

« Juxtaposition as the coexistence of different aspects of the same entity » JSD

German :

« Juxtaposition als die Koexistenz verschiedener Aspekte einer Einheit. « JSD

Italiano :

« La giustapposizione come coesistenza di aspetti diversi di una stessa entità » JSD

Espanol :

« La yuxtaposición como coexistencia de diferentes aspectos de una misma entidad » JSD

