Exposition K-Way « In Y / Our Life » à l’Atelier Richelieu à Paris Atelier Richelieu Paris jeudi 23 octobre 2025.

Après Milan et Londres, In Y/Our Life arrive à Paris,

marquant l’étape finale d’un projet d’exposition en constante évolution.

À l’occasion de l’Art Week d’Art Basel, l’historique Atelier de

Richelieu accueillera une exposition mêlant art, design et vision

contemporaine pour célébrer les 60 ans de K-Way®.

Sous la direction de Gianluigi Ricuperati, In Y/Our Life se

présente comme un récit multidisciplinaire, poétique et collectif : une

exploration du quotidien à travers des objets, des images et des

matériaux emblématiques, en collaboration avec des marques symboliques

de la culture pop mondiale et des artistes venus du monde entier.

Paris – ville de transformation – est le décor idéal pour clore ce

voyage qui a rassemblé perspectives, histoires et réflexions autour de

thèmes tels que l’identité, le temps et la mémoire collective.

En plus des artistes déjà présents lors des deux étapes précédentes,

l’événement parisien propose de nouvelles collaborations, de nouvelles

performances et expressions artistiques avec des figures de la scène

artistique internationale.

Point d’orgue du projet, le K-Way Café représente le cœur

convivial de l’exposition. Un espace qui rend hommage à la culture des

cafés parisiens, conçu comme un lieu chaleureux et dynamique, offrant

nourriture, boissons et moments d’échange. Le café devient une galerie

chromatique où œuvres, objets et pièces d’archives sont présentés selon

leur couleur.

In Y/Our Life propose également un programme riche de

conférences, d’ateliers et d’activités interactives avec des artistes et

des communautés locales. Une salle est dédiée à la personnalisation de

l’iconique Le Vrai, offrant une expérience créative et participative.

Enfin, l’ouvrage commémoratif « K-Way, 60 ans » de l’auteur Pascal Monfort retraçant l’histoire de la marque à travers des images d’archives et contemporaines, des témoignages et des récits sera disponible à l’achat dans la boutique de l’exposition, accompagné d’objets co-brandés réalisés avec les marques partenaires.

A l’occasion de son 60ème anniversaire, la marque K-Way célèbre ses 6 décennies de style et d’innovation à travers une exposition éphémère.

Du jeudi 23 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Atelier Richelieu 60, rue Richelieu 75002 Paris