Exposition K-Way « In Y / Our Life » à l'Atelier Richelieu à Paris jeudi 23 octobre 2025.
Après Milan et Londres, In Y/Our Life arrive à Paris,
marquant l’étape finale d’un projet d’exposition en constante évolution.
À l’occasion de l’Art Week d’Art Basel, l’historique Atelier de
Richelieu accueillera une exposition mêlant art, design et vision
contemporaine pour célébrer les 60 ans de K-Way®.
Sous la direction de Gianluigi Ricuperati, In Y/Our Life se
présente comme un récit multidisciplinaire, poétique et collectif : une
exploration du quotidien à travers des objets, des images et des
matériaux emblématiques, en collaboration avec des marques symboliques
de la culture pop mondiale et des artistes venus du monde entier.
Paris – ville de transformation – est le décor idéal pour clore ce
voyage qui a rassemblé perspectives, histoires et réflexions autour de
thèmes tels que l’identité, le temps et la mémoire collective.
En plus des artistes déjà présents lors des deux étapes précédentes,
l’événement parisien propose de nouvelles collaborations, de nouvelles
performances et expressions artistiques avec des figures de la scène
artistique internationale.
Point d’orgue du projet, le K-Way Café représente le cœur
convivial de l’exposition. Un espace qui rend hommage à la culture des
cafés parisiens, conçu comme un lieu chaleureux et dynamique, offrant
nourriture, boissons et moments d’échange. Le café devient une galerie
chromatique où œuvres, objets et pièces d’archives sont présentés selon
leur couleur.
In Y/Our Life propose également un programme riche de
conférences, d’ateliers et d’activités interactives avec des artistes et
des communautés locales. Une salle est dédiée à la personnalisation de
l’iconique Le Vrai, offrant une expérience créative et participative.
Enfin, l’ouvrage commémoratif « K-Way, 60 ans » de l’auteur Pascal Monfort retraçant l’histoire de la marque à travers des images d’archives et contemporaines, des témoignages et des récits sera disponible à l’achat dans la boutique de l’exposition, accompagné d’objets co-brandés réalisés avec les marques partenaires.
A l’occasion de son 60ème anniversaire, la marque K-Way célèbre ses 6 décennies de style et d’innovation à travers une exposition éphémère.
Du jeudi 23 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :
gratuit Tout public.
Atelier Richelieu 60, rue Richelieu 75002 Paris