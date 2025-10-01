Exposition Kaléidoscope Daniel Gauthier Place du 4 Août Thouars

Place du 4 Août Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-25

2025-10-01

Venez découvrir cette exposition rétrospective « Kaléidoscope » de l’artiste Daniel Gauthier au MZ L’artiste aborde des sujets et motifs variés au fil des ans et de ses humeurs. Située dans un tiers-lieu sympathique (l’ancienne école Jean Macé) et tenu par l’association Toc toc toc vous permettra de profiter pleinement de cette exposition.

Vernissage le jeudi 2 octobre à 16h30.

Ouverture le mercredi et jeudi de 12h à 20h30 et le vendredi et samedi de 12h à 23h. .

Place du 4 Août MZ Place du 4 Août Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 19 41

