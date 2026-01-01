Exposition Karine Le Meur Salle polyvalente Plounévez-Moëdec
Salle polyvalente 2 Rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-31 18:00:00
2026-01-07
Exposition de peintures grands formats issues de plantes locales et réalisées par Karine Le Meur. .
Salle polyvalente 2 Rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 41 00 06 85
