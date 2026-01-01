Exposition Karine Le Meur Salle polyvalente Plounévez-Moëdec

Exposition Karine Le Meur

Salle polyvalente 2 Rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Exposition de peintures grands formats issues de plantes locales et réalisées par Karine Le Meur. .

Salle polyvalente 2 Rue Jean Moulin Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 41 00 06 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Karine Le Meur Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose