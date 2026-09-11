Informations pratiques

Bourges

Exposition : Katana & Obsciedienne | Hub

Rue de Séraucourt Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-05

Le festival Bulleberry revient pour une nouvelle édition.

Pendant deux jours, le public est invité à découvrir toute la richesse de la bande dessinée à travers un programme réunissant 38 auteurs, 6 expositions et 10 animations. Une belle occasion de plonger dans différents univers graphiques et de profiter d’un rendez-vous culturel incontournable à Bourges. Venez découvrir l’univers de Katana. .

Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr

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English :

The Bulleberry Festival is back for another %E9dition.

L’événement Exposition : Katana & Obsciedienne | Hub Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES