Exposition : Katana & Obsciedienne | Hub Bourges
samedi 3 octobre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Exposition : Katana & Obsciedienne | Hub
Rue de Séraucourt Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-05
Le festival Bulleberry revient pour une nouvelle édition.
Pendant deux jours, le public est invité à découvrir toute la richesse de la bande dessinée à travers un programme réunissant 38 auteurs, 6 expositions et 10 animations. Une belle occasion de plonger dans différents univers graphiques et de profiter d’un rendez-vous culturel incontournable à Bourges. Venez découvrir l’univers de Katana. .
Rue de Séraucourt Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr
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English :
The Bulleberry Festival is back for another %E9dition.
L’événement Exposition : Katana & Obsciedienne | Hub Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES
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