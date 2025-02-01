Exposition Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim de l’Annexion à la Libération Kaysersberg Vignoble

Exposition Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim de l’Annexion à la Libération Kaysersberg Vignoble samedi 1 février 2025.

Exposition Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim de l’Annexion à la Libération

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-02-01 10:30:00

fin : 2025-12-24 13:00:00

Date(s) :

2025-02-01 2025-12-26

Venez découvrir les nombreuses photographies prises par les différents témoins de l’époque au sujet de l’Annexion et de la Libération de Kaysersberg Vignoble.

Le Centre Schweitzer marque le 80e anniversaire de la Libération des trois communes historiques de Kaysersberg Vignoble avec une exposition de photographies d’époque inédites.

Venez redécouvrir cette période, à travers l’objectif des photographes de l’époque, habitants ou soldats, proches témoins de la réalité de la guerre à Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim.

Ces images poignantes, accompagnées du regard d’Albert Schweitzer, sont un héritage précieux. Elles nous rappellent que l’Histoire concerne chacun d’entre nous.

Une exposition pour apprendre, comprendre, transmettre et ne jamais oublier. 0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org

English :

Come and discover the many photographs taken by various witnesses to the Annexation and Liberation of Kaysersberg Vignoble.

German :

Entdecken Sie die zahlreichen Fotografien, die von den verschiedenen Zeitzeugen über die Annexion und die Befreiung von Kaysersberg Vignoble gemacht wurden.

Italiano :

Venite a scoprire le numerose fotografie scattate da vari testimoni dell’annessione e della liberazione di Kaysersberg Vignoble.

Espanol :

Venga a descubrir las numerosas fotografías tomadas por diversos testigos de la Anexión y Liberación de Kaysersberg Vignoble.

L’événement Exposition Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim de l’Annexion à la Libération Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg