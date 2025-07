Exposition Kazimierz Dzyga « La fontaine d’Aillac » Molières

« La fontaine d’Aillac » 223 chemin fontaine des moines Molières Dordogne

Début : 2025-07-27

fin : 2025-08-18

2025-07-27

Kazimierz Dzyga à derrière lui plus de 50 années de peinture. « Son imagination est sans limite ». Il nous révèle un univers inconnu, toile après toile, et met le spectateur en état d’apesanteur, l’attirant loin de toute réalité, dans un monde où les couleurs chantent la beauté éternelle. »

Il évoque des mondes et paysages imaginaires emprunts de féerie sereine.

Arpentez ces lieux de votre regard…et vous aurez l’impression de revenir d’une destination plus que lointaine… .

« La fontaine d’Aillac » 223 chemin fontaine des moines Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 40 51

