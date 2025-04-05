Exposition Kim En Joong à Chambord Chambord

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Début : Mardi 2025-04-05 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Chambord présente pour la première fois dans ses murs le travail d’un vitrailliste, et sans doute le plus important des artistes qui perpétuent aujourd’hui, dans le monde, cet art multiséculaire qui fut longtemps l’un des plus éminents dans l’Europe chrétienne.

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

English :

For the first time, Chambord presents the work of a stained-glass artist, and without doubt the most important of the artists who today perpetuate this centuries-old art form, which was for a long time one of the most eminent in Christian Europe.

German :

Chambord präsentiert zum ersten Mal in seinen Mauern die Arbeit eines Glasmalerei-Künstlers und zweifellos des wichtigsten Künstlers, der heute weltweit diese jahrhundertealte Kunst fortführt, die lange Zeit eine der bedeutendsten im christlichen Europa war.

Italiano :

Per la prima volta nella sua storia, Chambord presenta l’opera di un artista delle vetrate, senza dubbio il più importante tra gli artisti che oggi perpetuano questa forma d’arte secolare, che per lungo tempo è stata una delle più eminenti dell’Europa cristiana.

Espanol :

Por primera vez en su historia, Chambord presenta la obra de un vitralista, sin duda el más importante de los artistas que hoy perpetúan este arte secular, que fue durante mucho tiempo uno de los más eminentes de la Europa cristiana.

