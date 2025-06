Exposition « Kirchberg autrefois » – Kirchberg 6 juillet 2025 07:00

Haut-Rhin

Exposition « Kirchberg autrefois » Rue du Moulin Kirchberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-06

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-06

Cette exposition présente une sélection de photos et cartes postales anciennes, témoins d’un passé révolu. Elles racontent la vie d’autrefois, les lieux, les visages et les instants du quotidien. À travers ces images, c’est la mémoire collective qui s’anime et se transmet, entre émotion et histoire.

Rue du Moulin

Kirchberg 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 02 00 mairie.kirchberg@tv-com.net

English :

This exhibition presents a selection of old photos and postcards, witnesses to a bygone era. They tell the story of life in the past, of places, faces and moments of everyday life. Through these images, the collective memory comes alive and is transmitted, between emotion and history.

German :

Diese Ausstellung zeigt eine Auswahl alter Fotos und Postkarten, die von einer längst vergangenen Zeit zeugen. Sie erzählen vom Leben in der Vergangenheit, von Orten, Gesichtern und Momenten des Alltags. Durch diese Bilder wird das kollektive Gedächtnis zum Leben erweckt und weitergegeben, zwischen Emotionen und Geschichte.

Italiano :

Questa mostra presenta una selezione di vecchie foto e cartoline di un’epoca passata. Raccontano la vita di un tempo, luoghi, volti e momenti di vita quotidiana. Attraverso queste immagini, la memoria collettiva rivive e si tramanda, un misto di emozione e storia.

Espanol :

Esta exposición muestra una selección de fotos antiguas y postales de una época pasada. Cuentan la historia de la vida en el pasado, de lugares, rostros y momentos de la vida cotidiana. A través de estas imágenes, la memoria colectiva cobra vida y se transmite, mezcla de emoción e historia.

