Exposition « KLÉRANS II : NANNAN A KAZ KRÉYÒL » CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Sainte-Anne

Exposition « KLÉRANS II : NANNAN A KAZ KRÉYÒL » 19 – 22 septembre CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T01:00:00 – 2025-09-20T04:00:00

Fin : 2025-09-22T20:00:00 – 2025-09-23T00:30:00

Pour cette édition, la ville de Sainte-Anne accueille l’exposition « KLÉRANS II : NANNAN A KAZ KRÉYÒL », conçue par la designer Giorgiana GACE. Cette installation artistique et documentaire propose une immersion sensible et intellectuelle dans l’univers de la case créole.

L’exposition décompose la kaz kréyòl en fragments suspendus, révélant les multiples dimensions, architecturales, affectives, culturelles, et symboliques, de cette construction modeste. Elle met en valeur le savoir-faire traditionnel, les principes de construction (ventilation naturelle, ancrage, légèreté, etc.) ainsi que des photographies d’habitants et d’intérieurs de cases créoles, des artefacts, du mobilier et des objets du quotidien.

Cette démarche vise à revaloriser la kaz kréyòl comme un lieu vivant, porteur de savoirs et de récits, et à repenser l’habitat de demain.

Rendez-vous le 19 septembre à 19h pour le vernissage et le lancement d’une immersion unique au cœur de la kaz kréyòl ! L’exposition se poursuivra jusqu’au 19 octobre 2025.

CENTRE CULTUREL DE SAINTE ANNE Avenue Hégésippe Ibéné Sainte-Anne 97180 Guadeloupe Guadeloupe +590 0590.85.19.20

Journées européennes du patrimoine 2025

@Giorgiana Gace