Exposition KLR Bande originale Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Exposition KLR Bande originale

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-05

KLR conjugue ses inspirations musicales et cinématographiques pour réinterpréter des scènes cultes. Elle expose ses traits à même le mur en noir et blanc, comme une forme d’écriture qui relie cinéma, musique et dessin.

Elle dessine à la ligne claire, technique emblématique des BD franco-belges et des comics des années 1950 à 1970, transmise par les bédéastes Hergé, Franquin et, plus récemment, Charles Burns. Elle met en lumière un héritage culturel marqué par les Trente Glorieuses, symbole d’une époque de virtuosité artistique et de bouleversements sociaux.

Ces références nourrissent un lien intergénérationnel. L’exposition est aussi le témoignage d’une artiste qui rend hommage à la nostalgie et à la pop culture.

Vernissage jeudi 05 mars à 19h30

Après le vernissage, rendez-vous à 20h pour les concerts de Monster Florence + Marla Wallace .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

