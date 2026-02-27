Exposition Knock L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Exposition Knock L’assemblée _ l’échappée Saint-Julien-Chapteuil mercredi 11 mars 2026.
Exposition Knock
L’assemblée _ l’échappée 18 Boulevard Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-11
Exposition Knock ou le triomphe de la médecine , du 11 mars au 11 avril 2026
.
L’assemblée _ l’échappée 18 Boulevard Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 47 72 90 julesromains@lassemblee-pop.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Knock ou le triomphe de la médecine exhibition, March 11 to April 11, 2026
L’événement Exposition Knock Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal