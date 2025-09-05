Exposition &KO Valençay
Exposition &KO Valençay mercredi 1 avril 2026.
Exposition &KO
2 Avenue de la Résistance Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-30 12:30:00
Date(s) :
2026-04-01
L’Office de Tourisme de Valençay accueille l’exposition-vente &KO.
Laissez-vous transporter par l’Indre bucolique. .
2 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 04 42 tourisme.valencay@orange.fr
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English :
The Valençay Tourist Office hosts the &KO exhibition-sale.
L’événement Exposition &KO Valençay a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pays de Valençay