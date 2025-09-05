Exposition &KO

2 Avenue de la Résistance Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-30 12:30:00

Date(s) :

2026-04-01

L’Office de Tourisme de Valençay accueille l’exposition-vente &KO.

Laissez-vous transporter par l’Indre bucolique. .

2 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 04 42 tourisme.valencay@orange.fr

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English :

The Valençay Tourist Office hosts the &KO exhibition-sale.

L’événement Exposition &KO Valençay a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Pays de Valençay