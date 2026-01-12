Exposition Kolet Goyhenetche Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Médiathèque Philippe Labeyrie
175, place de la Caserne Bosquet
Mont-de-Marsan
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-20
2026-03-03
La Médiathèque présente les 20 œuvres de Kolet Goyhenetche qui accompagnent le recueil de poèmes Entre chiens et louves de Julie nakache. Laissez-vous emporter par la finesse et la sensibilité de ses compositions, mêlant aquarelle, crayons de couleur et encre noire.
+33 5 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
