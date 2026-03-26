Exposition Kosta Alex Coup de chapeau Granet XXe Aix-en-Provence

Exposition Kosta Alex Coup de chapeau

Du 11/04 au 03/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 12h à 18h.

sauf le 1er mai.

Fermeture des caisses à 17h30.

Du 04/07 au 06/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Fermeture des caisses à 17h30. Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-07-04

Cette rétrospective d’une soixantaine d’œuvres retracent cinquante ans de création, depuis l’arrivée à Paris de l’artiste jusqu’à sa disparition en 2005, à travers sculptures, assemblages, cartons reliefs, collages, dessins, films et archives.

Le musée Granet d’Aix-en-Provence présente en collaboration avec la Fondation Jean et Suzanne Planque, à Granet XXe, Kosta Alex, Coup de chapeau, une exposition consacrée à l’artiste américain d’origine grecque, Kosta Alexopoulos (1925-2005) dit Kosta Alex.



À partir de matériaux pauvres glanés ici et là, il crée une œuvre singulière, empreinte de cocasserie et d’ingéniosité.

Sculpteur prolifique et résolument libre, Kosta Alex s’est tenu à l’écart de tout courant artistique, s’inspirant de la vie et de la poésie du quotidien. Artiste discret, il demeure dans l’ombre des grands qu’il fréquente une attitude qu’il partage avec Jean Planque. L’étroite amitié qui le lie à ce dernier incite d’ailleurs Kosta Alex à compléter l’ensemble réuni par le collectionneur suisse d’un don d’une dizaine d’œuvres. À sa mort, sa famille offre à nouveau un groupe important de sculptures, dessins et cartons-reliefs à la Fondation Jean et Suzanne Planque.



Cet événement vient clore quinze années de collaboration et de dialogue intense entre la Fondation Jean et Suzanne Planque et le musée Granet, tel un coup de chapeau à cette aventure artistique et à cette collection exceptionnelles ! .

Granet XXe Chapelle des Pénitents Blancs Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32

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English :

This retrospective of some sixty works retraces fifty years of creation, from the artist?s arrival in Paris to his death in 2005, through sculptures, assemblages, relief boards, collages, drawings, films and archives.

L’événement Exposition Kosta Alex Coup de chapeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence