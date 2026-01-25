Exposition Kourtney Roy – All Inclusive Cité de l’Economie Paris

L’exposition All Inclusive propose un dialogue entre art et économie sur la thématique du tourisme mondialisé.

Kourtney Roy revisite les images idéalisées du tourisme : plages parfaites, hôtels glamour et cieux sans nuages. Ses photographies capturent des instants de vacances, des paysages ensoleillés et exotiques, des couleurs vives et chaleureuses qui évoquent ces moments suspendus propres aux pauses estivales. À travers des mises en scène colorées et cinématographiques, ses œuvres offrent une immersion dans un univers où rêve et réalité se confrontent.

En proposant une réflexion économique inspirée des photos de Kourtney Roy, la Cité de l’Économie invite à décrypter les enjeux contemporains du tourisme : inégalités sociales, impact environnemental, influence des mécanismes marketing…

Une exposition à la fois lumineuse et percutante, qui donne envie de voyager autrement !

Hall Defrasse – Cité de l’Économie

Du 20 février au 20 septembre 2026

De 14h à 18h et jusque 19h le samedi. À partir de 10h pendant les vacances scolaires (zone C)

Accès avec un billet d’entrée à l’exposition permanente

Exposition conseillée à partir de 12 ans

Du vendredi 20 février 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

payant

Public jeunes et adultes.

Cité de l’Economie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

